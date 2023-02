Steuer-Rat : Ehepaare: Steuerklassenwahl regelmäßig überprüfen

Berlin Stark ungleiche Gehälter, Jobverlust oder der Wechsel in Teilzeitbeschäftigung: Es gibt viele Gründe, warum Ehepartner die Wahl ihrer Steuerklassen von Zeit zu Zeit überdenken sollten. Es lohnt sich.

Zum Hintergrund: Für Ehepaare und eingetragene Lebenspartner sind die Steuerklassen III bis V in mehreren Kombinationen möglich. In der Steuerklasse IV erfolgt der Lohnsteuerabzug für beide wie jeweils bei einem Single. Das ist vorteilhaft, wenn beide Partner annähernd gleich viel verdienen. Erzielen die Eheleute unterschiedlich hohe Einkünfte, so können sie die Steuerklassenkombination III/V wählen. Diese Kombination ist immer dann sinnvoll, wenn ein Partner wesentlich mehr als der andere verdient.