Urteil : Höhere Miete nach Trennung vermindert nicht den Unterhalt

Nach einer Trennung kann es teuer werden, auch bei der Miete für die vorher gemeinsame Wohnung. Auf den Unterhalt wirkt sich das in der Regel nicht aus. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Brandenburg Trennung bedeutet Auszug. Oft wohnt einer der Partner erstmal weiter in der vorher gemeinsamen Wohnung - und zahlt damit mehr Miete. Wirkt sich das auch auf die Unterhaltszahlungen aus?

Bleibt nach einer Trennung ein Partner allein in der Wohnung, ist er auch allein für die Miete zuständig. So weit, so klar. Doch wenn sich das auf einen zu zahlenden Unterhalt auswirken soll, wird es komplizierter.