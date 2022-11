Börsen : Krisenzeiten: So bewahren Sie Ruhe für Ihr Wertpapierdepot

Durchblick verloren? Geht es in Krisenzeiten an der Börse auf und ab, tun Privatanleger am besten nichts. Foto: Boris Roessler/dpa/dpa-tmn/Archivbild

Frankfurt/Main In Krisenzeiten kann es an den Börsen turbulent zugehen. Wer investiert ist, sollte sich dessen bewusst sein, dass Kursrücksetzer passieren können. Gefühle sind dann kein guter Ratgeber.

Denn wer in Zeiten fallender Kurse verkauft, macht aus den Buchverlusten, die Anlegerinnen und Anleger in ihrem Depot verfolgen können, reale Verluste in Euro und Cent. All jene, die das tun, verpassen die Chance, in Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs die Verluste wieder wettzumachen oder sogar von Kurszuwächsen zu profitieren. „Deshalb ist der beste Rat an Anlegerinnen und Anleger in solchen Situationen oft, einfach nichts zu tun“, sagt Jesper Wahrendorf, Leiter des Vermögensverwalters Vanguard Invest.