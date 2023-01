Gewagte Prognose : Lohnt 2023 ein Einstieg in den Wertpapiermarkt?

Frankfurt/Traunstein Das vergangene Jahr hat die Börsen kräftig durchgeschüttelt. Angesicht stark gefallener Kurse mussten viele Anleger Nerven bewahren. Und wie stehen die Chancen 2023?

12,9 Millionen. Noch nie haben mehr Menschen in Deutschland an der Börse investiert als im vergangenen Jahr. Das zeigen Zahlen des Deutschen Aktieninstituts. Damit besaß fast jeder fünfte Bundesbürger ab 14 Jahren Aktien, ETF- oder Fondsanteile. Und was ist mit dem Rest der Bevölkerung? Bietet sich ihnen in diesem Jahr ein guter Zeitpunkt für den Einstieg?