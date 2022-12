Post verliert vor Gericht : „Mobile Briefmarke“ darf nicht nur zwei Wochen gültig sein

Mit der Post & DHL App kann man einen Code bekommen, um Briefe zu verschicken. Bisher war dieser Code nur 14 Tage gültig. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/ZB/dpa

Köln Ein Code, per App erstellt, der als mobile Briefmarke fungiert - so weit so gut. Doch so ein Code ist bislang nur für zwei Wochen gültig. Verbraucherschützer haben dagegen nun erfolgreich geklagt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Streit über die Gültigkeit sogenannter mobiler Briefmarken hat die Deutsche Post eine Niederlage einstecken müssen.

Eine Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, derzufolge diese Art der Frankierung nur 14 Tage nach dem Kauf gültig ist, ist nach einem Urteil des Kölner Landgerichts unwirksam, wie der Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV) am Montag mitteilte.

Seit zwei Jahren können Kundinnen und Kunden in der App „Post & DHL“ die mobile Briefmarke kaufen. Sie bekommen einen Code aus Zahlen und Buchstaben, den sie mit einem Stift auf den Umschlag schreiben - dadurch wird der Brief später auf dem Postweg als frankiert erkannt. Der Service ist für Leute gedacht, die unterwegs sind und gerade keine Papier-Briefmarke zur Hand haben. Die mobile Briefmarke ist nur ein Nischenprodukt des Konzerns.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig

Dass die Frankierung nur zwei Wochen gültig ist, stößt Verbraucherschützern sauer auf. Nach Ablauf „behält die Post das Geld für bereits bezahlte, aber noch nicht genutzte Porto-Codes einfach ein, ohne eine Gegenleistung zu erbringen“, sagte VZBV-Rechtsexpertin Jana Brockfeld. „Diese extreme Verkürzung der gesetzlichen Verjährungsfrist von drei Jahren ist rechtswidrig.“

Die Post sieht es anders. „Wir haben hier eine andere Rechtsauffassung und sind daher in Berufung gegangen“, sagte ein Firmensprecher.

Für Verbraucher bleibt vorerst alles beim Alten: Da das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, gilt die AGB-Klausel mit der 14-Tage-Frist weiter. Allerdings dürften die meisten Nutzer, die den Code in der App gekauft haben, wohl ohnehin nicht so lange warten, bis sie den Brief mit der Zahlen- und Buchstabenkombination verschicken.

© dpa-infocom, dpa:221219-99-958703/3

(dpa)