Kapitalmarkt : Steigende Überschüsse bei Lebensversicherungen denkbar

Frankfurt/Main Die Zinsen auf dem Kapitalmarkt steigen wieder. Davon profitieren die ersten Kunden von Lebensversicherungen. Die Versicherungsaufsicht sieht zugleich Risiken - auch wegen der Inflation.

Viele Lebensversicherungskunden können nach Einschätzung der Finanzaufsicht Bafin in den kommenden Jahren auf steigende Zinsen für den Altersvorsorgeklassiker hoffen.

„Ich rechne schon damit, dass die Überschussbeteiligung in der Breite steigen wird, natürlich abhängig von der Situation am Kapitalmarkt insgesamt einschließlich der Aktien- und Immobilienmärkte“, sagte Deutschlands oberster Versicherungsaufseher Frank Grund den Nachrichtenagenturen dpa und dpa-AFX. Erste Versicherer, darunter der Branchenprimus Allianz Leben, haben die Überschussbeteiligung für 2023 bereits angehoben. Viele Unternehmen lassen sie aber noch unverändert.

Hohe Garantien unwahrscheinlich

Grund geht nicht davon aus, dass sich Lebensversicherer im großen Stil wieder hohe Garantien in die Bücher holen. „Die Risiken hoher Garantien haben wir gesehen. Ich denke, das dürfte keiner mehr machen.“ Die Branche konnte die Zinsversprechen aus Altverträgen von bis zu 4 Prozent in der Zinsflaute auf dem Kapitalmarkt kaum erwirtschaften. Die große Mehrheit bietet Neukunden seit einigen Jahren nur noch Produkte mit abgespeckter Garantie an.