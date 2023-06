Was stimmt und was nicht? Diese acht Steuermythen halten sich hartnäckig

In manchen Fällen lohnt sich die Abgabe einer Steuererklärung sogar besonders. Ein Beispiel: „Hat ein Student nur ein halbes Jahr gearbeitet, wird der Lohnsteuerabzug trotzdem so berechnet, als hätte er 12 Monate gearbeitet“, sagt Bauer. Darum hat der Student in diesem Fall deutlich mehr Lohnsteuer bezahlt, als er eigentlich müsste. Die Differenz gibt's mit der Steuererklärung zurück.