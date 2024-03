Abgabe für 2023 Steuererklärung: Diese sieben Neuerungen sind wichtig

Für ein häusliches Arbeitszimmer ist nach Angaben des Ministeriums seit 2023 nun auch ein pauschaler Abzug in Höhe von 1260 Euro möglich. Das bedeutet, dass Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer bis zu diesem Betrag nicht mehr im Detail nachgewiesen werden müssen. Was allerdings weiterhin gilt: Das Arbeitszimmer muss den Mittelpunkt der gesamten beruflichen Tätigkeit bilden, um überhaupt bei den Werbungskosten oder Betriebsausgaben angesetzt werden zu können. Hinzu kommt laut Bundesfinanzministerium eine Neuerung bei der Homeoffice-Pauschale. Bis Ende 2022 konnten Beschäftigte fünf Euro pro Arbeitstag im Homeoffice, maximal aber 600 Euro pro Jahr geltend machen. Diese Pauschale ist für das Jahr 2023 entfristet worden. Nun können Steuerpflichtige sechs Euro am Tag geltend machen. Der maximale Abzug wird auf 1260 Euro erhöht, sodass bis zu 210 statt 120 Tage im Homeoffice berücksichtigt werden können.