Stichtag rückt näher : Steuererklärungsfrist für 2021 endet bald

Service Bonn Wer verpflichtet ist, eine Steuererklärung für das Jahr 2021 bei seinem Finanzamt einzureichen, sollte sich beeilen. Wen es betrifft, für den endet die Frist schon Ende Oktober.

Steuererklärung: Abgabe bis zu 31. Oktober

Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die die Erklärung nicht in die Hände eines Steuerberaters oder Lohnsteuerhilfevereins gelegt haben (Frist bis Ende August 2023), sollten sich beeilen. Für sie endet die Frist zur Abgabe nämlich bereits am 31. Oktober, teilt der Bund der Steuerzahler mit. In Bundesländern, in denen der 31. Oktober ein Feiertag ist, reicht die Abgabe am 1. November.