Studie : Trotz Bremse hohe Heizkosten bei schlecht isolierten Häusern

Qualm und Dampf steigt aus Schornsteinen und Abzügen an einem kalten Wintermorgen in der Leipziger Südvorstadt auf. Foto: Jan Woitas/dpa

München Schlechte Fenster, ungedämmte Dächer und unisoliertes Mauerwerk: Sind Häuser schlecht isoliert, kann das bei den Energiekosten teuer werden. Unter bestimmten Umständen sind das tausende Euro mehr pro Jahr.

Demnach gehören in Deutschland rund drei Millionen Wohnhäuser der schlechtesten Energieeffizienzklasse H an. „Schlechte Fenster, ungedämmte Dächer und unisoliertes Mauerwerk führen dazu, dass siebenmal mehr Gas mehr nötig ist, um diese Gebäude zu heizen als in Gebäuden mit einem zeitgemäßen Energiestandard“, teilte die Stiftung in München mit.