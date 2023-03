Finanzielle Unterstützung : Über 18? In diesen 7 Fällen gibt es weiter Kindergeld

Über 18? In diesen 7 Fällen gibt es weiter Kindergeld

Vom Kindesalter bis mindestens zur Volljährigkeit: In Deutschland steht Eltern für ihren Nachwuchs Kindergeld zu. Foto: Mascha Brichta/dpa-tmn

Berlin 250 Euro: So viel Kindergeld gibt es seit diesem Jahr pro Kind und Monat. Mit der Volljährigkeit enden die Zahlungen vorerst. Auf Antrag gibt's das Geld in vielen Fällen aber weiter.

Denn in vielen Fällen steht Familien das Kindergeld auch über den 18. Geburtstag des Sohnes oder der Tochter hinaus zu - mit einer Ausnahme jedoch längstens bis zu deren 25. Geburtstag. Damit das Geld weiter fließt, muss aber rechtzeitig bei der Familienkasse ein begründeter Antrag gestellt werden. Dies ist etwa digital über die Website der Bundesagentur für Arbeit möglich.

Die Kasse zahlt die Beiträge bei Bewilligung maximal für sechs Monate rückwirkend, heißt es in der Zeitschrift „Finanztest“ (Ausgabe 2/2023).

Aber in welchen Fällen hat der Antrag überhaupt Aussicht auf Erfolg?

Hat das volljährige Kind nach dem Schulabschluss zum Beispiel bereits einen Ausbildungs- oder Studienplatz in der Tasche, kann es auch dann weiter Kindergeld geben, wenn sich der Ausbildungsbeginn nicht unmittelbar an das Schulende anschließt. In einer Übergangszeit, die höchstens vier Monate betragen darf, zahlt die Familienkasse die Leistungen weiter.