Studie : Überschüsse von Lebensversicherungen steigen wieder

Köln/Berlin Es ist eine Trendwende - und die Branche spricht von „historischem Charakter“. Denn das letzte Mal war die Überschussbeteiligung vor 15 Jahren gestiegen. Aber wie schnell profitieren nun Kunden davon?

In der privaten Rentenversicherung hätten 13 von 43 untersuchten Unternehmen die laufende Verzinsung angehoben - und anders als in den Vorjahren habe keine einzige Gesellschaft sie gesenkt.

Überschussanstieg von historischem Charakter

In den Überschüssen der Lebens- und Rentenversicherungsverträge spiegelt sich diese Entwicklung aber nur allmählich wider. Einerseits dauere es Jahre, bis der höhere Marktzins in der Kapitalanlage von Lebensversicherern ankomme, sagte Will. Andererseits seien durch die abrupte Zinswende stille Lasten in Bilanzen der Lebensversicherer entstanden. Daher sei es nicht verwunderlich, dass viele Lebensversicherer in ihrer Überschusspolitik noch zurückhaltend seien. Allerdings habe sich die langfristige Ertragsperspektive mit dem Zinsaufschwung verbessert.