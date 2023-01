Maskenpflicht, Windkraft und Verbandskästen : Das ändert sich im Februar für Verbraucher

Service Bonn Anfang Februar fällt an vielen Orten die Maskenpflicht weg, es gibt neue Regeln für Verbandskästen und Bier wird noch teurer. Für Verbraucher in Bonn gibt es im kommenden Monat einige relevante Änderungen.

Maskenpflicht

Nach fast drei Corona-Jahren kehrt mit dem Ende der Maskenpflicht in Verkehrsmitteln ein Stück Normalität in den Alltag zurück. Zum 2. Februar soll die Maskenpflicht in Fernzügen und -bussen vorzeitig auslaufen, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ankündigte. Die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen wird ebenfalls zum 1. Februar 2023 aufgehoben. NRW war eines der letzten Bundesländer, die noch daran festgehalten hatten. Ab Anfang Februar können Bürgerinnen und Bürger dann bundesweit in sämtlichen Verkehrsmitteln auf den Corona-Schutz verzichten. „Selbstverständlich können diejenigen, die sich besonders schützen wollen, freiwillig eine Maske tragen“, erklärte der Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums weiter.