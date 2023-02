Faschings-Missgeschicke : Versicherung zahlt bei Alkoholeinfluss nicht immer

Berlin Ob Kamelle im Auge oder am Bordstein umgeknickt: Bei ausgelassener Partystimmung und etwas Promille im Blut ist das schnell passiert. Gut zu wissen, welche Versicherung dann finanzielle Hilfe leistet.

Eine Nachfrage beim Versicherungsbetreuer hilft

Geht zum Beispiel bei einem Karnevalsumzug durch herumfliegende Kamellen etwas zu Bruch oder wird jemand verletzt, reguliert das regelmäßig eine Veranstalter-Haftpflichtversicherung. Doch nicht für jede kleine Schramme und für jede Brille könne Schmerzensgeld oder Schadenersatz gefordert werden, so Aulbach. In der Vergangenheit haben Gerichte laut dem Versicherungsfachmann bereits entschieden, dass Zuschauer, die an Veranstaltungen mit „Wurfgeschossen“ teilnehmen, geringe Verletzungen billigend in Kauf nehmen.