„Das Ende vom Lied“ : Was passiert bei einer Auktion?

Berlin Pfandstücke, Nachlass, verlorene Koffer - Im Auktionshaus landet so mancher Gegenstand unterm Hammer. Ob für den Handel oder den Eigenbedarf: Schnäppchenjäger sind bei einer Auktion auf Hochtouren.

Unter den Hammer kommt hier an diesem Tag all das, was einst im Pfandleihhaus gegen einen schnellen Kredit abgegeben und nicht wieder abgeholt wurde: Alte Elektronik, hochwertiger Edelschmuck oder praktisches Werkzeug - die Auswahl an nicht eingelösten Gegenständen ist groß.