Papierkorb oder Ablage : Welche Belege sollte man aufbewahren?

Bonn Im Laufe eines Jahres wird der Stapel von Belegen und Quittungen immer größer. Doch welche Belege sollten wirklich aufbewahrt werden? Und was kann in den Papierkorb? Ein Überblick.

Wer in den eigenen vier Wänden aufräumt, bleibt häufig bei der eigenen Ablage mit Belegen, Kassenbons und Quittungen hängen. „Kann das weg?“ ist dann die häufigste Frage. Ein Überblick über die wichtigsten Rechnungen und Belege:

Rechnungen von Handwerkern

Mieter und Eigentümer müssen Rechnungen und Zahlungsbelege über Reparatur- und Wartungsarbeiten in der Wohnung oder im Haus zwei Jahre aufbewahren. Wie eine Rechtsschutzexpertin der Ergo-Versicherung erklärt, ist diese Frist im Umsatzsteuergesetz festgelegt und soll zur Bekämpfung der Schwarzarbeit dienen.

Wenn auf Nachfrage des Finanzamtes die jeweiligen Belege nicht nachgewiesen werden können, droht dem Kunden ein Bußgeld von bis zu 500 Euro. Kunden sollten daher nicht nur aufgrund möglicher Gewährleistungsansprüche die Rechungen abheften. Bei kleineren Reparaturen oder Renovierungen beträgt die Frist für eine Beanstandung zwei Jahre. Für Sanierungen oder Arbeiten an der Baussubstanz sind es sogar fünf Jahre. Andere Fristen können von den beiden Vertragspartnern festgelegt werden und somit abweichen.

Krankheitskosten steuerlich absetzen

Gerade in der Erkältungszeit werden häufig Medikamente aus eigener Tasche bezahlt. Kommt dann im Laufe des Jahres noch eine neue Brille oder ein Zahnersatz hinzu, gehen die Ausgaben schnell in die Höhe. "Wer die Quittungen achtlos wegwirft, ärgert sich womöglich später, weil sich mit den Nachweisen Steuern hätten sparen lassen", sagt Isabel Klocke vom Bund der Steuerzahler.

Kaufverträge, Quittungen und Kassenbons

In diesem Fall beträgt die Frist zwei Jahre. Dann endet in der Regel der Gewährleistungsanspruch bei beweglichen Gegenständen. Ebenso sollten Kaufverträge, Quittungen und Kassenbons für diese Zeitspanne in die private Ablage wandern.