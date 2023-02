Gerichtsbeschluss : Welches Nachlassgericht ist bei Tod im Hospiz zuständig?

Der letzte gewöhnliche Aufenthaltsort eines Verstorbenen ist dessen Mietwohnung, nicht ein Hospiz. So hat es ein Gericht entschieden. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Braunschweig/Berlin Nicht jeder Mensch stirbt in den eigenen vier Wänden. Manch einer begibt sich für seinen letzten Weg in ein Hospiz. Dann ist nicht immer klar, welches Nachlassgericht nach dem Tod zuständig ist.

Wenn ein Mensch stirbt, ist dessen Nachlass abzuwickeln. Dafür zuständig sind die Gerichte am letzten gewöhnlichen Aufenthaltsort des Verstorbenen. Doch wo ist dieser, wenn jemand in einem Hospiz verstirbt?

Der Fall: Eine Frau lebte in einer Mietwohnung. Vor ihrem Tod zog sie in ein Hospiz in eine andere Stadt. Dort starb sie später.