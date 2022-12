Raketen, Böller und Co. : Wer haftet bei Schäden durch Feuerwerk?

Raketen, Böller und Co.

Düsseldorf Für die einen gehören Feuerwerkskörper einfach zu Silvester dazu. Den anderen ist die Knallerei ein Dorn im Auge. Was alle ärgern dürfte: Schäden durch die Knaller. Wer entschädigt in solchen Fällen?

Ob die verirrte Rakete oder die unerwartet starke Detonation eines Böllers: Beim Silvester-Feuerwerk lassen sich Schäden am eigenen Hab und Gut oder den Besitztümern anderer Menschen kaum vollständig ausschließen.

Im Ernstfall sollte man dann aber wissen, an welche Versicherung man sich wenden kann. Denn in der Regel muss die Schadensmeldung unverzüglich an den Versicherer gehen.