Sonderzahlung : 200 Euro für Studierende erst nächstes Jahr

Berlin Studierende und Fachschüler sollen wegen der explodierenden Energiepreise eine Einmalzahlung von 200 Euro bekommen. Das hatte die Ampel im September vereinbart. Wann und wie das Geld fließen soll, war bisher aber offen. Nun gibt es erste Informationen.

Sonderzahlung für fast alle Studierenden

Der Vorlage zufolge sollen alle, die am 1. Dezember dieses Jahres an einer Hochschule eingeschrieben oder zu diesem Zeitpunkt in einer Fachschulausbildung sind, Anspruch auf die 200 Euro Einmalzahlung haben. Voraussetzung ist ein Wohnsitz oder „gewöhnlicher Aufenthalt“ in Deutschland zu diesem Stichtag. An Fachschulen werden beispielsweise Erzieher ausgebildet, Techniker oder Betriebswirte.