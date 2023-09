Urlaubsplanung So holen Sie 2024 am meisten Urlaub heraus

Der 1. Mai 2023 fällt auf einen Mittwoch. Damit bräuchten Arbeitnehmer zwei Urlaubstage, um den Feiertag mit dem Wochenende zu verbinden. Die Urlaubstage könnte man geschickter um den Feiertag Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 9. Mai, einsetzen: Wer sich den 10. Mai freinimmt, hat gleich vier Tage am Stück frei. Wem das nicht reicht, der kann sich auch über die Tage zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten (9. bis 20. Mai) Urlaub nehmen. Mit sechs Urlaubstagen bekommt man zwölf Tage am Stück frei. Oder aber man nutzt die Zeit zwischen Pfingsten und Fronleichnam (Donnerstag, 30. Mai) für eine lange Urlaubsphase. Acht Urlaubstage ergeben in dieser Zeit 16 freie Tage am Stück. Wer nicht so viele Urlaubstage nehmen möchte, kann sich mit einem Urlaubstag am 31. Mai zumindest ein langes Wochenende von vier Tagen sichern.