Pflegezeit, Umzugspauschale und Beamtensold : Das ändert sich für Verbraucher im April

Einige Maßnahmen bis 2. April verlängert : Diese Corona-Regeln gelten aktuell in NRW Eigentlich sollten am 20. März bundesweit so gut wie alle Corona-Maßnahmen aufgehoben werden. Nordrhein-Westfalen will jedoch zunächst an den Beschränkungen festhalten. Was heißt das? Eine Übersicht über die aktuellen Corona-Regeln.