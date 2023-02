Job-Protokoll : Was macht eigentlich eine Tierphysiotherapeutin?

Was macht eigentlich eine Tierphysiotherapeutin?

Boizenburg Tierphysiotherapeut ist kein staatlich anerkannter Beruf. Ein Fehler, findet Julia Neumann, die als selbstständige Tierphysiotherapeutin arbeitet. Denn es gehört viel Know-how dazu.

Wer lässt denn schon seine Tiere massieren? Eine Frage, die Julia Neumann kennt. Die 33-Jährige arbeitet als selbstständige Tierphysiotherapeutin und weiß: Der Job besteht aus mehr als Tiere streicheln. Und wer ihn ausüben will, braucht nicht nur Feingefühl. Auch ein fundiertes Wissen und Lösungsorientierung sind gefragt.

Im Job-Protokoll berichtet Julia Neumann, was ihren Joballtag ausmacht - und warum Tiere zu behandeln eine besondere Herausforderung ist.

Mein Weg in den Job:

Irgendwann ist mir klar geworden: Ich möchte gerne auch beruflich etwas mit Tieren machen. Also habe ich mich dazu entschlossen, eine Ausbildung zur Tierphysiotherapeutin zu machen. Vor anderthalb Jahren habe ich mich dann mit meiner Praxis „Tierisch Julia“ selbstständig gemacht. Ich behandle gerne ganzheitlich und habe mich deshalb zusätzlich auf den Gebieten Ernährungsberatung für Tiere und Mykotherapie weitergebildet.

Die Ausbildung:

Ich habe meine Ausbildung an einer privaten Akademie gemacht. Zwischen 4000 und 7000 Euro muss man für solch einen Lehrgang einplanen. Doch Tierphysiotherapeut ist kein staatlich anerkannter Beruf. Theoretisch kann sich jeder so nennen. Das ist ein großer Fehler. Denn es gibt ganz unterschiedliche Ausbildungen und viele schwarze Schafe auf dem Markt. Reine Online-Ausbildungen funktionieren zum Beispiel nicht. Denn es fehlt natürlich der Praxisbezug.

Meine Ausbildung hat zwei Jahre gedauert. Die meisten unterschätzen diese Lehre. Man muss die Anatomie der Tiere studieren, jeden einzelnen Muskel im Körper kennen und die Zusammenhänge verstehen. Ein Hund kann vorne lahmen und der Grund dafür liegt in den Hinterbeinen. Man muss aber auch mit den Besitzern umgehen können. Und die Begrifflichkeiten sollten sitzen - für die Kommunikation mit den Tierärzten.

Das sind meine Aufgaben:

Ob Hund, Katze oder Pferd: Ich gucke mir das Tier ganz genau an und taste es komplett ab. Dabei gehe ich jedes einzelne Gelenk durch. So eine Erstanamnese dauert anderthalb Stunden. Am Ende komme ich zu einem Ergebnis und kann zu einem Spezialisten verweisen oder eine Therapie entwickeln.