13. Gehalt Das müssen Arbeitnehmer zum Weihnachtsgeld wissen

Grundsätzlich ist die Zahlung von Weihnachtsgeld nicht verpflichtend. Ein gesetzlicher Anspruch besteht erst dann, wenn die Sonderzahlung im Arbeits- oder Tarifvertrag explizit zugesichert wird, so der Deutsche Gewerkschaftsbund. Wird die Zahlung vom Arbeitgeber drei Jahre in Folge freiwillig geleistet, ergibt sich eine „betriebliche Übung, und das Weihnachtsgeld wird auch ohne vertragliche Festhaltung zur Verpflichtung. Dieselben Regeln gelten für Teilzeitbeschäftigte: Die Sonderzahlung wird in diesem Fall im Verhältnis zur Arbeitszeit und im Vergleich zu Vollzeitbeschäftigten berechnet.