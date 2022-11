Weihnachten 2022 : Ideen für Adventskalendergeschenke aus Bonn und der Region

Adventskalender erfreuen Jung und Alt. Wie wäre es in diesem Jahr mit einem selbstgemachten, regional bestückten Kalender? Foto: dpa/Annette Riedl

Bonn Adventskalender bringen nicht nur Kinderaugen zum leuchten, auch viele Paare beschenken sich mit den 24 Kleinigkeiten. Eine Auflistung von kleinen Aufmerksamkeiten mit regionalem Charme aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis.

Je näher der Dezember kommt, desto mehr Adventskalender werden im Supermarkt angeboten. Ob klassisch mit Schokolade oder Tee, oder ausgefallener mit Gaming-Fanartikeln, Vogelfutter oder Münzen aus aller Welt befüllt - die Kalender erfreuen Jung und Alt. Immer beliebter werden auch persönlich zusammengestellte Adventskalender. Die Suche nach 24 abwechslungsreichen und nicht zu kostspieligen Kleinigkeiten kann ganz schön schwierig sein. Wie wäre es in diesem Jahr mit etwas Regionalem? Wir haben ein paar Ideen gesammelt.

Süße Leckereien

Bonn- und Beethovenpralinen

Das Café Kleimann stellt in der hauseigenen Chocolaterie Pralinen mit Bonn- und Beethovenbezug her. Beim Angebot zwischen „Bonner-Münster“-Pralinen und “Beethoven-Goldstücke“ lässt sich auch für den kleinen Geldbeutel eine süße Überraschung finden.

Adresse: Konditorei Café Kleimann, Rheingasse 16-18, 53113 Bonn

Konditorei Café Kleimann, Rheingasse 16-18, 53113 Bonn Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag von 10 bis 17.30 Uhr, Sonntag von 11 bis 17.30 Uhr

Schneemänner, Riesen Tannen und Winterhelden von Haribo

Haribo bietet Gummibärchen in weihnachtlichen Geschmackssorten wie Apfel-Vanille und Lebkuchen an. Auch die „Riesen Tannen“ und „Lustigen Schneemänner“ eignen sich ideal, um die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen. Erhältlich sind die Gummibärchen in Supermärkten oder online.

Webseite: Haribo

Haribo Adresse: Haribo-Store Bonn, Am Neutor 3, 53113 Bonn

Süßwaren aus der Manufaktur „Einfach Himmlisch“

Die Manufaktur „Einfach Himmlisch“ hat ihren Sitz in Bonn. Von dort aus liefert sie ihre Süßwaren an diverse Bonner Cafés. Alle Produkte sind vegan und handgemacht. Die Schoko Bars und Nussbällchen halten bei kühler Lagerung mehrere Monate.

Pralinen von Coppeneur

Die Chocolaterie Coppeneur hat ihren Sitz in Bad Honnef und verkauft jeden Winter weihnachtliche Schokoladenkreationen. So gibt es etwa zehn Gramm schwere Mini-Weihnachtsfiguren. Neben dem Hauptsitz in Bad Honnef und einem weiteren Werksverkauf dort hat das Unternehmen auch einen Shop in der Bonner Innenstadt.

Webseite: Coppeneur

Coppeneur Adresse : Stammhaus/Werksverkauf I, Gewerbepark Dachsberg 1, 53604 Bad Honnef / Öffnungszeiten : Montag bis Samstag 10 bis 18 Uhr

: Stammhaus/Werksverkauf I, Gewerbepark Dachsberg 1, 53604 Bad Honnef / : Montag bis Samstag 10 bis 18 Uhr Adresse : Werksverkauf II, Wittichenauer Straße 15-17, 53604 Bad Honnef / Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 16 Uhr

: Werksverkauf II, Wittichenauer Straße 15-17, 53604 Bad Honnef / : Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 16 Uhr Adresse: Shop Bonn, Friedrichstraße 56, 53111 Bonn / Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 18 Uhr

Süße und alkoholische Tropfen

Verpoorten

Der Eierlikörhersteller Verpoorten hat seinen Hauptbetrieb seit 1952 in Bonn. Bereits für 2,99 Euro gibt es das originale Likör im 0,1 Liter Fläschchen. Erhältlich sind die Produkte von Veerporten in Supermärkten und auf der hauseigenen Webseite.

Bönnsch

Das wohl bekannteste Bier aus Bonn ist das Bönnsch. Ausgeschenkt wird es im gleichnamigen Brauhaus in der Bonner Innenstadt in vier Sorten. Neben dem Bier in Falschen gibt es auch verschiedene Geschenkartikel wie das originale Bönnsch-Glas.

Adresse : Sterntorbrücke 4, 53111 Bonn

: Sterntorbrücke 4, 53111 Bonn Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 11 bis 1 Uhr, Freitag 11 bis 3 Uhr, Samstag 11 bis 3 Uhr, Sonntag 12 bis 1 Uhr

Ale Mania

Für jeden Bierfan ist das Craftbeer „Ale Mania“, das Fritz Wülfing in Bonn-Pützchen braut, ein absoluter Geheimtipp. Der Brauer hat in diesem Jahr das Winterbier 2022 herausgebracht, ein nach eigenen Angaben dunkles, kräftig malz- und röstaromatisches Bier. Verkauft wird es in verschiedenen Shops, Märkten sowie in der Gastronomie.

True Fruits

Die Bonner Firma True Fruits wurde 2006 als Start-up von ehemaligen Studierenden der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg gegründet. Für den kleinen Preis gibt es etwas kleine Ingwer-Shots.

Weihnachtliche Aktivitäten

Die Weihnachts- und Adventszeit steht im Zeichen der Liebe. Wie wäre es also mit einem winterlichen oder romantischen Ausflug in der Region? Ob ein gemütliches Schlendern über den Weihnachtsmarkt, eine winterliche Wanderung im Siebengebirge oder eine weihnachtliche Stadtführung durch Bonn: Gemeinsam Zeit zu verbringen ist noch immer das schönste Geschenk und muss nicht viel kosten.

Souvenirs direkt aus Bonn

Bonn Shop

Im Bonn Shop gibt es zahlreiche Artikel mit Bonn-Bezug, die sich auch im Adventskalender gut machen. Versehen mit dem Kussmund gibt es unzählige Souvenirs und Kleinigkeiten.

Fanshop des Bonner SC

Auch Fans des Bonner SC können mit einer Kleinigkeit überrascht werden. So gibt es unter anderem ein Stickerset mit drei Stickern oder einen Pin, jeweils mit dem Vereinslogo.

Fanshop der Telekom Baskets

Für alle, die lieber Basketball als Fußball schauen, gibt es im Shop der Telekom Baskets passende Kleinigkeiten. Neben einem Flaschenöffner, verschiedenen Pins gibt es unter anderem auch Autogrammkarten.

Museumsshop im Beethovenhaus

Auch für Musikliebhaber gibt es viele niedliche Kleinigkeiten zu entdecken. Der Shop des Beethovenhauses bietet eine Vielzahl an Geschenkartikeln rund um Bonns berühmtesten Bürger an.

Webseite: Beethoven Shop

Beethoven Shop Adresse : Bonngasse 18, 53111 Bonn

: Bonngasse 18, 53111 Bonn Öffnungszeiten: Mittwoch bis Montag 10 bis 18 Uhr

Geschenkartikel von Love Your Local

Bei "Love your Local" sind Produkte mit lokalen Designs erhältlich. Zahlreiche lokale Künstlerinnen und Künstler bieten Kleidung, Schmuck, Papeterie und Wohnaccessoires an.

Webseite: Love Your Local

Love Your Local Adresse : Breite Straße 28, 53111 Bonn

: Breite Straße 28, 53111 Bonn Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11 bis 19 Uhr, Samstag 11 bis 17 Uhr

Platzhirsch Bonn

Im Platzhirsch-Shop in der Bonner Altstadt gibt es eine Vielzahl an Produkten, die von Bonn inspiriert sind. Angeboten werden unter anderem Manschettenknöpfe, eine Weihnachtskugel bedruckt mit Beethovens Notenblättern oder weihnachtliche Grußkarten.

Webseite : Platzhirsch Bonn

: Platzhirsch Bonn Adresse: Breite Straße 32, Bonn, Germany, 53111

Breite Straße 32, Bonn, Germany, 53111 Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11 bis 19 Uhr