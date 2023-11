Internet-Konzern informiert Google löscht ab Dezember Accounts

Der Konzern teilte mit: „Um dieses Risiko zu verringern, aktualisieren wir unsere Inaktivitätsrichtlinie für Google-Konten für alle unsere Produkte auf zwei Jahre. Wenn ein Google-Konto mindestens zwei Jahre lang nicht verwendet oder angemeldet wurde, können wir das Konto und seine Inhalte löschen – einschließlich der Inhalte in Google Workspace und Google Fotos.“ Damit sind also auch Dateien in Gmail, Docs, Drive, Meet und Kalender betroffen, wenn Google das Konto löscht.