Erzeugung, Verbrauch, Preise : 10 Fakten zu Gas in Zeiten der Energiekrise

Bonn Die hohen Gaspreise bemerken die meisten Menschen unmittelbar im Portemonnaie. Hier erfahren Sie, warum Erdgas so wichtig ist, wie die Versorgung in Deutschland funktioniert - und vieles mehr.

1. Brennwert, Förderung, Transport: Gas ist nicht gleich Gas

2. In welcher Einheit wird Gas gemessen?

Werfen Sie einen Blick auf Ihren Gaszähler: Das Gerät misst die verbrauchte Gasmenge in Kubikmetern (m³) ab. Auf der Gasrechnung erscheint aber der Verbrauch in Kilowattstunden (kWh) , wie beim Strom. Für die Umrechnung gibt es eine Formel :

Tipp: Multiplizieren Sie den Gasverbrauch in m³ mit dem Faktor 10. Der Schätzwert liegt recht nah am tatsächlichen Verbrauchswert. „Damit hat man eine sehr gute Orientierung“, sagt Energieberater Thomas Weber von der Verbraucherzentrale NRW.

3. Das sind die größten Erdgasproduzenten

Das waren laut BP Statistical Review of World Energy die 10 größten Erdgasproduzenten im Jahr 2021 (gemessen in Milliarden Kubikmeter):

4. Woher das deutsche Gas kommt

Beispiel: An kalten Wintertagen werden bis zu 60 Prozent des Gasverbrauchs in Deutschland aus deutschen Speichern abgedeckt, erklärt die Brancheninitiative Energie speichern. Die Speicher fungierten für den Gasmarkt als „eine Art Puffersystem“.

6. Wofür Erdgas gebraucht wird

Gut zu wissen: Weltweit gibt es keinen einheitlichen Gaspreis. Es kommt darauf an, an welcher Energiebörse das Gas gehandelt wird. Der sogenannte Henry Hub Natural Gas ist der Börsenpreis in den USA und beeinflusst die Preise weltweit. Gas für Deutschland wird vor allem an der European Energy Exchange (EEX) in Leipzig gehandelt.