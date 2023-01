In Zeiten der Energiekrise : 15 Fakten zu Strom, die Sie kennen sollten

Berlin Alle reden plötzlich über Strom: Warum ist er so teuer geworden? Woher kommt er und wofür wird er genutzt? Und: Wie können wir Strom und damit Geld sparen? Die wichtigsten Fakten zum Mitreden.

Sie knipsen das Licht an, und der Raum wird hell. Sie laden Ihr E-Auto, und der Wagen fährt. Sie stellen die Waschmaschine an, und das Gerät läuft. Sie hängen Ihr Handy an die Steckdose, und der Akku lädt. All dies wäre nicht möglich ohne elektrischen Strom.