Aprilwetter in Bonn und der Region Was schützt Obstbäume und Pflanzen bei Bodenfrost?

Service | Bonn · In den kommenden Tagen könnte es zu Bodenfrost kommen. Wie lassen sich Pflanzen auf dem Balkon oder im Garten am besten schützen? Und was heißt die mögliche Kälte für die Ernte von Spargel oder Erdbeeren? Wir haben Experten aus Bonn und der Region gefragt.

19.04.2024 , 18:00 Uhr

Was schützt Blumen am besten gegen Bodenfrost? Bonner Experten geben Tipps. Foto: dpa/Jens Büttner