Experten im Gespräch : Auf der Suche nach der besten Heiztechnik

Interview Bonn Bonner Energieexperten klären bei einem Infoabend am 18. Mai über die Einsatzmöglichkeiten von Wärmepumpen auf.

Die Preise für fossile Energieträger haben seit Anfang des Jahres bislang unbekannte Höhen erreicht und so das lange vernachlässigte Sanierungsthema „Heizungstausch“ ganz nach oben auf die Agenda von Verbrauchern befördert. Da die Nachfrage stetig anwächst, bietet die Bonner Energie Agentur (BEA) in Kooperation mit der Bonner Verbraucherzentrale und SWB Energie und Wasser einen Infoabend „Alternativen zu Öl und Gas – Heizen mit erneuerbaren Energien“ am 18. Mai an. Zu dieser Frage wollte Axel Vogel von BEA-Geschäftsführerin Celia Schütze und Energieberater Stephan Herpertz wissen, ob Wärmepumpen als Alternative infrage kommen.