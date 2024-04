Bepflanzung, Grillen, Rauchen Was auf dem heimischen Balkon erlaubt ist, und was nicht

Die Landesbausparkasse weist in einer aktuellen Sammlung von Rechtsurteilen auf einen Wohnungseigentümer auf München hin. Er stellte auf seinem Balkon Wassergefäße als Vogeltränken auf, brachte an der Decke Meisenknödel an und legte in den Blumenkästen Rosinen aus. Damit lockte er auch Tauben an, die mit ihrem Kot den Balkon und die Umgebung verschmutzten. Die Eigentümergemeinschaft untersagte ihm das mit Hinweis auf die Hausordnung. Das Amtsgericht München (Aktenzeichen 485 C 5977/15) bestätigte diese Entscheidung. Es gehe in dem Fall nicht nur um die Verschmutzung, sondern auch um die Gesundheitsgefährdung der Anwohner durch Parasiten.