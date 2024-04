Gärtnern in der Stadt So wird der Balkon bereit für den Frühling

Aller Anfang ist schwer, heißt es, und das gilt auch für die Balkonarbeit im Frühling: Denn erst einmal gilt es, den Balkon aufzuräumen und die benutzten Pflanzenutensilien gut zu putzen. „Wenn die Pflanzen letztes Jahr Krankheiten wie beispielsweise einen Pilzbefall hatten, dann sollte man alles, was mit ihnen in Berührung gekommen ist, ordentlich mit heißem Wasser abwaschen, damit die Krankheiten sich nicht wieder ausbreiten“, rät Julia Walter, Balkon-Expertin beim Gartencenter Pflanzen Breuer in Sankt Augustin. Wer ganz sichergehen wolle, könne auch alles desinfizieren. „Dann sollte man das Mittel aber gut abwischen und auf keinen Fall Desinfektionsmittel direkt in die Erde kippen“, warnt sie.