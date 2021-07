Bewässerung in der Urlaubszeit : So sind Ihre Pflanzen auch während des Urlaubs versorgt

Service Bonn Gerade im Sommer wird es für Pflanzen schnell zur Belastung, wenn sie nicht regelmäßig gegossen werden. Wir haben deshalb Tipps gesammelt, wie Sie Ihre Blumen auch während einer Reise ganz bequem bewässern können.

PET-Flaschen im Blumenkasten

Bewässerung über einen Bindfaden

Auch ein Eimer Wasser oder eine gefüllte Flasche und ein Bindfaden können die Pflanzen mit Wasser versorgen. Je ein Ende eines Fadens wird dabei in den Eimer beziehungsweise die Flasche und eines in die Blumenerde gesteckt. Der Faden leitet das Wasser vom Eimer in das Substrat und versorgt die Pflanzen je nach Wassermenge rund zwei bis drei Wochen lang. Der Eimer oder die Flasche sollten dabei etwas erhöht zu den Pflanzkübeln stehen. Damit die Fäden das Wasser tatsächlich leiten können, sollten sie aus Baumwolle oder Schafswolle bestehen.

Pflanzen frühzeitig abhärten

Den richtigen Standort der Pflanzen wählen

Bei Hitze: Beim Gießen die richtige Tageszeit beachten

Allgemein gilt: Wenn es besonders heiß ist, sollten die Pflanzen zur richtigen Tageszeit gegossen werden. Die heiße Sommersonne lässt das Gießwasser schnell verdunsten. So erhalten die Pflanzen oft zu wenig davon. Denn das Wasser braucht etwas Zeit, um richtig in die Erde einzudringen - und die Wurzeln der Pflanzen wiederum brauchen etwas, um die Flüssigkeit aufzunehmen. Ein guter Zeitpunkt zum Gießen an heißen Tagen liegt deshalb am frühen Morgen, am besten noch vor Sonnenaufgang. Dann ist der Boden am kühlsten, und es verdunstet vergleichsweise wenig Wasser. Alternativ können die Blumen auch am späten Abend, am besten nach Sonnenuntergang, gegossen werden.