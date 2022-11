Die Lasagne-Taktik : Blumenzwiebeln im Topf in Schichten setzen

Hillegom Frühlingsblüher wie Narzisse und Tulpe müssen noch vor den ersten Frösten in die Erde. Wer einen Topf oder Kasten damit bepflanzen will, braucht dieses Rezept.

Blumenzwiebeln von Tulpen, Anemonen und Hyazinthen lassen sich wie eine Lasagne in Lagen setzen. Das ist der Trick, um in Töpfen und Balkonkästen eine besonders intensive und lange Blüte der Frühjahrsblumen zu fördern. Angepflanzt wird schon jetzt im Herbst.

Wie bei dem italienischen Gericht Zutaten in Lagen geschichtet werden, kommen die Zwiebeln verschiedener Blumen und Blühzeiten in Schichten in Kübel, Topf und Schale. Die Reihenfolge der Pflanzung ergibt sich aus den verschiedenen Blühzeiten. Die zuletzt erblühenden Blumenzwiebeln kommen an unterster Stelle, die am frühesten blühenden als oberste.