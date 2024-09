Photovoltaikanlage in Bonn Wie eine Eigentümergemeinschaft am Balkonkraftwerk (fast) verzweifelte

Kürzlich hat Thorsten Schmidt, Geschäftsführer der Energieagentur Rhein-Sieg, auf der Immobilienseite des General-Anzeigers das komplexe Thema „Mieterstrom“ beleuchtet. Mieterstrom ist nicht nur für Mieter interessant, sondern vor allem für Eigentümer in Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG), die selbst generierten PV-Strom nutzen wollen. Dabei würde sich insbesondere die Errichtung einer eigenen PV-Anlage auf den Dächern von WEGs anbieten. Wie hindernisreich es jedoch im Einzelfall für Wohnungseigentümer sein kann, überhaupt eine Sonnenstrom-Lösung in ihrem Quartier umzusetzen, zeigt sich in einer Eigentümergemeinschaft mit 170 Wohnungen in Bonn-Oberkassel.