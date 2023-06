Pestizide BUND: Bienenfreundliche Pflanzen können Bienen töten

„Über 80 Prozent der Beet- und Balkonpflanzen im Handel kommt aus dem globalen Süden“, sagt BUND-Expertin Corinna Hölzel. Vor allem aus Ländern in Lateinamerika und Afrika. Dort sei die Produktion billiger und die klimatischen Bedingungen für die Aufzucht seien besser. „Drittens: Es gibt dort weniger Gesetzgebung, also weniger Kontrollen - man kann mehr Pestizide einsetzen, was gut ist für den schnellen Profit.“