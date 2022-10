Gaspreis-Verwirrung : Das sollten Sie zu Ihrer Gasrechnung wissen

Vorschläge der Expertenkommission : Vermieter in Bonn erwarten Probleme mit der Gaspreisbremse Die Expertenkommission der Bundesregierung will die Gas- sowie Fernwärmekunden entlasten. Was sagen die Hausverwaltungen, die Stadtwerke, Wohlfahrtsverbände und andere Akteure in Bonn zu den Vorschlägen der Kommission?