Beliebte Adventspflanze : Der Weihnachtsstern ist Gift für Haustiere

Fehlt ihnen Katzengras, können Katzen schon mal an anderen Zimmerpflanzen knabbern - etwa am Weihnachtsstern. Aber das ist ungesund. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

Berlin/Bonn Weihnachtssterne enthalten einen klebrigen, milchigen Saft. Für manche Haustiere ist das eine Gefahr - und für allergische Menschen eine Unannehmlichkeit. Das sollten Sie wissen.

Für welche Tiere wird der Weihnachtsstern gefährlich?

„Aber in der Regel fressen sie ja keine ganze Pflanze, sie beknabbern sie nur“, so Hölscher. Etwa als Alternative, wenn mal kein Katzengras da ist. „Aber auch so eine Vergiftung will schließlich keiner.“ Symptome für eine Vergiftung sind Erbrechen, Durchfall und ein gestörtes Allgemeinbefinden.