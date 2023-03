Heizungsaustausch : Deutlich mehr Förderbewilligungen für Wärmepumpen

Berlin Aufgrund teurer Energiekosten und der Klimaziele der Bundesregierung sollen uneffiziente Öl- und Gasheizungen bald Geschichte sein. Dafür werden klimafreundliche Anlagen finanziell gefördert. Funktioniert das Vorhaben?

Das ist fast viermal so viel wie 2021, als 53.000 Wärmepumpen bewilligt wurden, wie aus den am Mittwoch in Berlin bekanntgeworden Zahlen des Wirtschaftsministeriums hervorgeht. Zuvor hatte der „Spiegel“ darüber berichtet.