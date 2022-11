Kein Karibik-Urlaub : Die richtige Temperatur für das Winterlager

Veitshöchheim Topfpflanzen, die empfindlich auf Winterkälte reagieren, müssen bis zum Frühjahr ins Winterlager. Dort brauchen sie aber auf keinen Fall Wärme.

27 Grad auf Kuba, 24 Grad am Roten Meer, 21 Grad auf den Kanaren im Dezember: Wenn wir woanders als im frostigen Deutschland überwintern wollen, zieht es uns in den warmen Süden. Aber wie ist das mit den Topfpflanzen aus dem Garten und vom Balkon, die so kälteempfindlich sind, dass wir ihnen ein warmes Winterlager im Haus geben müssen?