Trockenstress : Warum viele Bäume schon jetzt ihre Blätter verlieren

Bonn Überall sind sie zu sehen: Bäume, die bereits mitten im Sommer ihre Blätter abgeworfen haben. Woran das liegt und welche Bäume trotz zunehmender Trockenheit zukunftsfähig sind.

Dieser Sommer hat in Bonn einige Rekorde gebrochen: Es war der drittwärmste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1895. Hinzu kommt die große Trockenheit. Im August sind nach Angaben von Statistiker Klaus Kosack nur zwölf Prozent der üblichen Regenmenge vom Himmel gefallen. Kein Wunder, dass diese Wetterverhältnisse vielen Pflanzen zusetzen. Der „Trockenstress“, dem die Pflanzen ausgesetzt sind, habe sich insbesondere in den letzten drei Jahren verstärkt, sagt Markus Radscheit, Technischer Leiter in den Botanischen Gärten Bonn.