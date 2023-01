Staubwischen und Staubsaugen : Effektiv putzen: So lässt sich Staub besser entfernen

Effektiv putzen: So lässt sich Staub besser entfernen

Bonn Staub ist ein besonderer Gegner beim Saubermachen: Man wirbelt ihn oft eher auf, als dass man ihn einfängt. Und so tanzt er durch die Luft, um sich gleich wieder auf Möbel zu legen.

Er ist gekommen, um zu bleiben: Staub. Auf Fußböden, Regalen und Schränken und all unserem Krimskrams sammelt er sich schneller wieder an, als wir nach einem Putzgang schauen können. Wie wird man ihn besser los? Wir haben Experten um Tipps gebeten:

Tipp 1: Nebelfeucht entfernt besser

Ein sauberes, trockenes Staubtuch ist gut, ein nebelfeuchtes ist besser. Bernd Glassl vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel erklärt, wie es idealerweise sein sollte: „Ein nasses Tuch wird gut ausgewrungen und mit einem trockenen Tuch zu einer Rolle gepresst. So bekommt man zwei nebelfeuchte Tücher. Die binden den Staub viel besser als trockene Tücher.“

Doch manchmal reicht das nicht: Nicht nur staubige, sondern auch stark verschmutzte Oberflächen, die mit dem nebelfeuchten Tuch nicht sauber werden, können zusätzlich mit verdünntem Allzweckreiniger behandelt werden. „Die enthaltenen Tenside lösen den Schmutz besser als klares Wasser“, so Bernd Glassl.

Von Weichspüler, dessen Zugabe zum Putzwasser manchmal empfohlen wird, weil er wie eine Imprägnierung wirke, halten die Experten nicht viel. „Dann lieber ein antistatisches Staubmittel als Spray dosieren“, so Ursula Geismann, Geschäftsführerin der Initiative Furnier + Natur in Bonn. Das unterbindet die elektrostatische Aufladung an den behandelten Oberflächen für eine Weile und hält somit den Staub etwas ab.