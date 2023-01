Steuern : Endspurt: Keine Verlängerung für Grundsteuer-Erklärung

Frist endet am 31. Januar : So viele Bonner müssen ihre Grundsteuer noch machen Am 31. Januar läuft die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung ab. Den Finanzämtern in Bonn liegen bisher 62.600 Erklärungen vor. In Nordrhein-Westfalen fehlen den Finanzämtern insgesamt noch 48 Prozent aller Anträge.