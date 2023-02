Energieeffizientes Wohnen : Fenstertausch in Häusern kann Heizkosten senken

Fenstertausch in Häusern kann Heizkosten senken

Rosenheim/Frankfurt Die Fenster in vielen Häusern haben oft bereits einige oder sogar etliche Jahrzehnte auf dem Buckel. Hausherrinnen und Hausherren, die sie austauschen, können Heizenergie sparen.

Die Fenster sind in älteren Häusern eine der Schwachstellen am Gebäude. Sind sie nicht mehr richtig dicht, lassen sie einen großen Teil der Heizwärme durch ins Freie. Und selbst mit älteren Modellen, die an sich dicht sind, heizt man oft im wahrsten Sinne des Wortes mehr Wärme zum Fenster hinaus als mit modernen Fenstern.