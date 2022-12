Nicht in den Garten : Frostiges Winterwetter: Lagertipp für den Weihnachtsbaum

Moisburg/Wiebelsheim Bald ist es soweit: Wir stellen den Weihnachtsbaum auf und schmücken ihn. Bis zu den Feiertagen kann er schon mal zuhause gelagert werden. Und das am besten nicht im Freien. Aus zwei Gründen.

Der Baum steht im Zwischenlager am besten in einem Eimer Wasser, um frisch zu bleiben. Im Freien allerdings gefriert das Wasser bei Minusgraden, der Baum würde so im Eis festhängen und bei dieser Kälte sowieso kein Wasser aufnehmen können. Daher rät der Verband natürlicher Weihnachtsbaum, ihn besser in einem frostsicheren, kühlen und dunklen Keller und nicht draußen zu lagern. Dort empfiehlt es sich, ihn in einen Eimer Wasser zu stellen.