Veilchen und Co. : Frühlingsblüher immer leicht feucht halten

Veilchen und Co.

Wer Gänseblümchen und Hornveilchen in den Blumenkasten setzt, muss sie ausreichend gießen. Staunässe vertragen die Frühlingsblüher aber nicht. Foto: Kirsten Neumann/dpa-tmn

Bonn Es geht langsam, aber stetig Richtung Frühling. Das merkt man auch daran, dass es vielerorts vorgetriebene Frühlingsblüher im Topf zu kaufen gibt. Das brauchen die Pflanzen, um lange schön zu blühen.

Primeln, Gänseblümchen oder Hornveilchen - damit lässt sich bereits der Frühling in die Wohnung oder auf den Balkon holen. Am besten stehen die Pflanzen an einem sonnigen bis halbschattigen Platz im Freien, heißt es von der Fachgruppe Jungpflanzen (FGJ) im Zentralverband Gartenbau.