Inhalt, Lagerung, Bußgelder : Was Sie bei „Zu verschenken“-Kartons vor der Haustür beachten müssen

Bonn Zwischen nützlichen Gegenständen, gut erhaltenen Büchern oder Kleidung befinden sich in „Zu verschenken“-Kartons immer öfter auch Dinge, die eigentlich auf den Sperrmüll gehören. Ist das eigentlich erlaubt? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Immer häufiger begegnet man am Gehwegrand oder vor Haustüren „Zu verschenken“-Zettel auf Kartons mit alten Kinderbüchern, antiken Möbelstücken oder sonstigen Gegenständen, die der Besitzer nicht mehr braucht und großzügig verschenken möchte. Auf den ersten Blick ist es der gute Wille, der dazu bewegt, gebrauchte Gegenstände zu verschenken. Einige Anwohner machen es sich leicht und lagern diese vor der Haustür, in der Hoffnung, dass Nachbarn oder Passanten die Dinge mitnehmen. Grundsätzlich kommt das auch der Nachhaltigkeit zugute, wenn man Produkte, die man selbst nicht mehr aktiv nutzt, an andere Menschen weitergibt. „Denn nur eine lange Nutzungsdauer spart erhebliche Mengen an Ressourcen“, bestätigt auch Jerôme Lefèvre, Pressesprecher des Bonner Abfallwirtschaftsunternehmens Bonnorange. Doch nicht immer sind die angebotenen Produkte noch in einem guten und verwertbaren Zustand. Immer wieder scheint das Label „Zu verschenken“ auch für solche Gegenstände verwendet zu werden, die sperrig sind, Wege blockieren oder eigentlich auf den (Sperr-)Müll gehören.