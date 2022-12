Wer heizt wie in Deutschland? : Große Mehrheit der Haushalte heizt mit Gas, Öl und Kohle

Wer heizt wie in Deutschland?

Qualmende Schornsteine: In Deutschland wird mehrheitlich mit fossilen Energieträgern geheizt. Foto: Jan Woitas/dpa

Wiesbaden Eine Haushaltsbefragung des Statistischen Bundesamt gibt Aufschluss darüber, wie in Deutschland mehrheitlich geheizt wird. Außerdem gibt es Informationen über Mieten.

Mit etwa 71 Prozent heizt ein Großteil der Privathaushalte in Deutschland nach wie vor mit fossilen Energieträgern. Am weitesten verbreitet sind Gasheizungen, wie das Statistische Bundesamt am Montag anhand vorläufiger Daten des vorab ausgewerteten Mikrozensus mitteilte.