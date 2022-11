Haus, Garten, Auto : Gut versichert gegen Schäden durch Sturm und Unwetter

Berlin/Bochum Heftige Unwetter mit Sturm im Anmarsch? Auch wenn vielleicht Schäden am Haus entstehen: Wer vorsorgt, ist im Ernstfall abgesichert. Worauf Sie achten müssen - und was Sie kurzfristig noch ausrichten können.

Ab wann ist starker Wind ein Risiko für Haus und Hof?

Die erwartbaren Auswirkungen: Äste können von Bäumen abbrechen und kleinere Schäden an Häusern entstehen. So können etwa Dachziegel oder Rauchhauben angehoben werden.

Rüdiger Höffer, Professor an der Ruhr-Universität Bochum und Prüfingenieur für Baustatik, erklärt: „In jeder Windzone werden charakteristische Extremwindgeschwindigkeiten angegeben, von denen erwartet werden muss, dass sie in einem Zeitraum von 50 Jahren in einer Höhe von zehn Metern einmal erreicht werden können.“

Die größten Teile Deutschlands befinden sich demnach in den Windzonen 1 und 2. Laut der aktuellen Zuordnung der Windzonen des Deutschen Instituts für Bautechnik finden sich Regionen mit den Windzonen 3 und 4 nur in vier Bundesländern: Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen mit Bremerhaven und Mecklenburg-Vorpommern.

Ergebnis: Unterm Strich addieren sich diese Faktoren zusammen mit einem Sicherheitsbeiwert so auf, dass ein Haus am Ende etwa einer Windgeschwindigkeit standhalten können muss, die am Ort statistisch einmal in 1000 Jahren vorkommt.