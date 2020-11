Tipps für die kalte Jahreszeit : So werden Haus, Garten und Auto fit für den Winter

Bonn Die Tage werden kürzer, die Nächte kälter: Der Winter steht vor der Tür. Nicht nur einige Pflanzen im Garten und auf dem Balkon sollten nun geschützt werden, auch am Haus ist der Schutz vor Schäden durch Frost und Kälte von Bedeutung.

Dach auf Mängel überprüfen

Außenfassade verschließen

Risse und Löcher in der Außenfassade müssen vor Einbruch des Winters sorgfältig verschlossen werden. Sonst kann Wasser in den Putz einziehen und diesen bei Frost aufsprengen.

Verstopfte Dachrinnen säubern

Fenster und Türen abdichten

Wasserleitungen isolieren

Wann muss der Garten winterfest gemacht werden?

Nähert sich das Thermometer der Null-Grad-Grenze, sollte man einige Pflanzen in Sicherheit bringen. Minus fünf Grad Celsius halten manche Pflanzen im Garten noch aus. Kübelpflanzen sollten aber schon bei plus fünf Grad Celsius eingepackt werden, denn die empfindlichen Wurzeln brauchen spätestens dann draußen einen Kälteschutz.

Welche Pflanzen müssen geschützt werden?

Wie ein Garten winterfest gemacht werden muss, hängt letztlich von dessen Gestaltung und Bepflanzung ab. Wer landschaftsgerechte Pflanzen in seinem Garten hat, muss sich wenig Gedanken machen. Sie sind robust und von Natur aus winterhart. Anders sieht dies bei wärmeliebenden, frostempfindlichen Gewächsen, veredelten und nicht ausreichend tief gepflanzten Rosen sowie manchen mediterranen Kräutern aus. Sie müssen drinnen überwintern oder mit Laub und Jute geschützt werden. Nicht winterharte Topfpflanzen überstehen die kalte Jahreszeit an einem geschützten Ort am besten, beispielsweise im Keller oder in der Garage.