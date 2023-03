Fiskus bedienen : Haus geerbt: So lässt sich die Erbschaftsteuer finanzieren

Haus geerbt: So lässt sich die Erbschaftsteuer finanzieren

Berlin Wer eine Immobilie erbt, kann sich häufig glücklich schätzen. Für manche Menschen kann das aber zum Problem werden - weil dann mitunter Erbschaftsteuer zu bezahlen ist. Nicht jeder hat das Geld.

Die gestiegenen Immobilienwerte werden seit kurzem stärker bei der Erbschaftsteuer berücksichtigt. Wer ein Haus oder eine Eigentumswohnung erbt oder geschenkt bekommt, muss dafür mehr an den Fiskus abgeben.

Stellt sich nur die Frage: Woher das Geld nehmen, ohne finanziell in Schwierigkeiten zu geraten? Das müssen sich in erster Linie Erben hochwertiger Immobilien von etwa 400.000 Euro an aufwärts überlegen. Denn diese liegen oberhalb der geltenden steuerlichen Freibeträge bei Erbe oder Schenkung.